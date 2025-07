Riba petishon di e Gobernador di Curaçao, Defensa a duna asistensia militar intensivo na Curaçao for di 22 di yüni te ku 5 di yüli. E asistensia aki a tuma lugá den e konteksto pa fasilitá un lokalidat i e medidanan intensivo di siguridat pa ku tratamentu di e asina yama kaso Themis. E tratamentu di e kaso a tuma lugá na Marine Kazerne Suffisant i a keda karakterisá komo un evento di perfil haltu i di riesgo haltu. Diferente unidatnan militar, manera Marine Squadron Carib, Company in the West, Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS), Explosives Clearing Service Defence i Koninklijke Marechaussee a sostené Kuerpo Polisial Curaçao.

Tumando na kuenta e seriedat i sensitividat di e kaso, a apliká e medidanan di seguridat ku ta pertenesé na Alert State C, un grado haltu di alerta. Esaki a inkluí patruya paden i pafó di e tereno i vigilansia di e espasio aéreo di e Marine Kazerne.

Primisia den akshon pa ku enforsamentu kontra di drones.

Un aspekto eksepshonal di e operashon aki tabata e implementashon di e team di Counter-UAS di Corps Mariniers. Pa promé biaha e unidat aki no solamente a keda usa pa detekshon i protekshon, pero tambe a wòrdu deklará efektivamente kompetente pa tuma akshon di enforsamentu. Esaki tabata nifiká ku e dronnan ku a drenta e espasio aéreo riba e base di marina na Suffisant, ku a keda deklará komo un no-flight zone, a keda di djèm i asina a keda saka for di sirkulashon. Un averahe di 10 drone pa dia a keda neutralisá di e forma aki.

Un total di mas o menos 120 militar, polis i kolaboradornan sivil a wòrdu usá pa dia pa garantisá seguridat. Ademas, tur dia tabata tin alrededor di 30 persona ku tabata envolví den tratamentu di e kaso: funshonarionan di korte, Ministerio Públiko, abogadonan, e akusado, famianan ku a keda atras,miembronan di famia, prensa i otro bishitantenan.

E operashon di Defensa a tuma lugá den kolaborashon estrecho ku partnernan lokal di seguridat i a bai sin insidentenan remarkabel. Di e manera aki a duna un kontribushon importante na e seguridat durante e periodo di tratamentu di un kaso ku ta haña atenshon na nivel nashonal i regional. E dunamentu di asistensia militar ta e di tres tarea prinsipal di Defensa den teritorio Karibense.