Dia 1 di september 2023 durante entrega di diploma na un grupo grandi di polis, KPA a para keto y duna honor y balor na dos polis cu a cumpli den total di 82 aña sirbiendo Pais Aruba prome cu Status Aparte y despues cu Aruba a haya su Status Aparte.

Ta trata aki di polis Sr. Inocencio “Icho” Matos y Sr. Edgar “Eddy”Ras, cada un a cumpli 41 aña den servicio pero 41 aña di dedicacion, esfuerso tanto den tempo bon y malo pero semper a keda brinda e mihor di nan pa haci un cambio y sirbi Pais Aruba.

Sr. Matos ta un persona masha keri y respetuoso pero semper kier sigui siña mas pa haci un diferencia den KPA. Desde momento cu ela bira polis e curason a keda bati color blauw t’e cu dia di awe. Sr. Matos a gana experiencia y amplia su carera policial den diferente departamento policial. Sin lubida cu den su tempo liber Sr. Matos tambe ta dedica su tempo na Grupo Los Panaderos, un agrupacion musicial cu e tambe ta toca aden. Awendia e ta na cabes di Polis di Bario Santa Cruz. Nos ta yama Sr. Matos y famia masha pabien cu e logro bunita aki cu un carera policial di 41 aña.

Nos no por keda sin menciona Sr. Ras un persona no desconoci den nos comunidad cu amplio pasion pa toca instrumento y ta forma parti di Robert y su Solo Banda Show den su tempo liber tambe su curason ta bati blauw. Desde cue la drenta Korps Politie Nederlandse Antillen, Sr. Ras tabata sa cu e tin cu sirbi su Pais Aruba dor di bisti e uniform y subi caya. For di edad hoben ela drenta polis y asina tambe ela mira e cambio cu Aruba a para riba su propio pia na aña 1986. Un carera amplio di mas cu cuater década Sr.Ras a gana su experiencia dor di pasa den diferente departamento. Awendia ela bolbe bek na unda ela cuminsa pa prome biaha esta na Scol di Polis E.J. Watty Vos. Awor e ta dedica pa guia e hobenan cu drenta e Cuerpo mescos con ela drenta 41 aña pasa.

Dos cabayero, cuater decada, den total di 82 aña pero locual a keda semper den nan mente y curason ta pa lanta tur mainta cu zjeito y energía pa orguyosamente bisti e uniform blauw y sirbi Pais Aruba. Masha masha pabien na famia Matos y Ras pa dos colega cu e entrega lo maximo durante cuater decada na Pais Aruba, sigur nan cada un tin un bunita historia y conocimento amplio cu nos por siña for di nan.