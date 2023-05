Na Hulandes tin un dicho: “hoge bomen vangen veel wind”! Den e caso aki Team Snor ta manera un mat’i kwihi den horcan! Despues cu Team Snor a introduci e ‘masacre di 1 april’ luna pasa, ta na rij teamnan di domino ta cuminsa line up pa challenge el bigote agresivo, Snor Perez. E ekipo nobis nobis – segun rumornan den biento fuerte ta guynan di Madiki – cu ta challenge Team Snor p’un bataya, ta titula nan mes ‘Team Dos Playa’. Ki relacion tin entre supuesto guynan di Madiki y e beach di Dos Playa te panort aya na Parke Arikok nos no sa ainda, pero nos lo sigui e caso aki di cerca. En todo caso, diasabra awor 6 di mei, cuminsando pa 8’or di anochi n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden, e prome encuentro lo tuma luga entre Team Snor, lidera p’e dinamico Nelson ‘snor’ Perez, y e ‘domino-surfers’ nan di Team Dos Playa! Algo cu tin expectativa halto.

Manera di custumber, entrada lo ta completamente gratis pa un y tur bin disfruta di tremendo domino, y na halftime e pasapalonan lo core rond den publico totalmente por nada. ‘Surf is up!’ shonnan amante di excelente domino, y e olanan lo ‘crash’ pisa diasabra awor 6 di mei pa 8’or di anochi n’e unico y mundialmente reconoci Domino Square Garden aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha! Yega!