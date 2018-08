Dos planeta gigante descubri

CIENCIA

Cientificonan Chileno a descubri dos exoplaneta di e tipo ‘Jupiter cayente’, bolanan di gas gigante similar na e coloso di e sistema solar, segun un comunicado difundi awe di e Centro di Excelencia den Astrofisica y Tecnologia Afines (CATA).

Ambos obheto identifica como K2-237 b y K2-238 b, ta orbita streanan similar na e solo y ta na casi 1500 aña luz di Mundo, den e constelacion di Ofiuco y Acuario.

E prome di e dos planetanan (K2-237 b) ta orbita rond di su strea cada dos dia, mientras cu e di dos (K2-238) ta realisa su orbita den tres dia.

Ambos obheto tin un masa levemente superior na Jupiter, e di cinco planeta di nos sistema solar y di e manera aki ta forma parti di e asina yama planetanan exterior of planetanan di gas.

“Ta calcula cu ambos planeta ta compone principalmente di hidrogeno y helium”, segun e dokter den Astronomia di e Universidad di Chile y actualmente investigado postdoctoral di e Universidad di London, Queen Mary, Maritza Soto.

Soto, cu a lidera e investigacion, a splica cu tin un detaye importante di e descubrimento: K2-237 b ta un planeta hincha. Esaki kiermen cu su tamaño ta mucho mas grandi di cu loke modelonan teorico ta mustra, siendo un planeta hopi interesante pa estudionan atmosferico.

Según cientificonan, e teoria ta bisa cu e inflacion ta bin door di calor cu ta cay riba e planeta, cual ta penetra profundamente den su interior y ta blaas e como un bala.

“E principal aporte di e investigacion ta cu e ta entrega prueba pa e estudio di inflacion di planetanan yama ‘Jupiter cayente”, pero ainda nos no a logra compronde full”, dokter Soto a enfatisa.

El a splica cu e siguiente paso den e liña di investigacion, unda cu a participa un decena di cientificonan, lo ta di studia e atmosfera di e planeta K2-237 b.

“E no ta bay sosode di biaha, pero nos ta spera di haya datonan pa esaki dentro di poco”, e astronomo a conclui.

Pa detecta e planetanan aki a haci uzo di varios instrumento instala na Chile, den su mayoria ta den e Observatorio La Silla di e Observatorio Europeo Austral (ESO), den e desierto noord di Atacama, e principal organisacion astronomico intergubernamental na Europa y e observatorio astronomico mas productivo di mundo.

