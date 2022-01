Diamars atardi na Boneiro a raporta un boto piscado cu dos persona cu no a regresa bek for di diadomingo. Via di radar di kustwacht diamars a boto My Own Bussines a keda localisa pa radar oost di Boneiro. Avion di warda costa di biaha a keda mobilisa pa e area cu radar a capta e movecion.

E boto a keda localisa full oost di Boneiro na rand di awanan territorial Venezolano. E boto di kustwacht tambe a keda mobilisa y nan a logra di topa cu e boto piscado cu e dos hombernan abordo y asina a logra di rescatanan algun dia perdi riba lama. A tow e boto y anochi laat a yega tera bek cu nan. Tanto Jarvis Melaan y Raimy Theilman ta contento di ta bek na cas despues di cu e boto a confronta problema cu motor.

Cortesia: Life 99 Fm Boneiro.

