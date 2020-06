Dos persona herida den accidente di auto na Washington

Diamars den careda di 4:20 atardi riba e caminda di Washington ta sosode un accidente entre dos vehiculo y dos persona a resulta herida. Tanto polis, ambulance y unidad di roadservice a presenta na e sitio. For di investigacion a constata cu e chauffeur di e hyundai i10 direccion nort a topa cu un hyundai h-1 van a sali for di e carwash y no a ripara y aki e autonan a dal contra di otro basta duro. E chauffeur den e hyundai i10 a haya sla na su pia debi na e impato y paramedico a atende cu otro persona cu tambe tabata herida. Na final takelwagen a lanta e autonan kibra for di riba caminda.

