Dos persona deteni pa arma di candela den nan poder

Willemstad Curacao: Den kuadro di e tareanan di e Task Force di arma di kandela, djasabra 11 di novèmber 2017 entre 12.45 or e Tim di mantenshon di òrden públiko di polis a tene kontròl(nan) dirigí riba posishon ilegal di arma di kandela i otro delitonan na altura di Fortuna.

Na e sitio en kestion polis a para un vehíkulo ku na promé instante tabata parse ku ta e shofùr so ta den e vehíkulo. Ora ku a bai hasi un kòntròl mas rígido a resultá ku tin un okupante sintá patras den e vehíkulo pero dor di e glasnan skur no por a wak e okupante aki mesora. Mesora e agentenan a kontrolá tur dos (2) hòmber i tambe den e vehíikulo. Bou di stul di e shofùr e agentenan a haña i konfiská un pistol kaliber 38 yená ku bala skèrpi. Polis a detené tantu e shofùr komo e okupante, e hòmbernan sospechoso, E.S.R. di 21 aña di edat, i T.C.D. , 20 aña di edat, ámbos nasé na Kòrsou.

A presentá e sospechosonan dilanti un Fiskal Ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu pendiente mas investigashon.

E investigashon ta kontinuá.