Diadomingo atardi habitantenan di Seroe Patrishi a informa Polis di un pelea formal den e bario e cayanan pabou unda lo tin un homber cu kap serio na curpa. Di biaha a despacha basta patruya pe sitio y team tactico di polis pa duna un man. Na yegada di polisnan ta topa cu un homber seriamente herida y na sanger. Un pelea formal a caba den e forma di kapmento. Mes momento Polisnan a detene dos persona envolvi den e situacion. Paramedico a brinda asistencia di biaha ne homber herida.

Departamento tecnico di Polis tambe a presenta pa asina saca evidencianan pe caso.