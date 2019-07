Dos periodista y un oficial di polis condena na trabou comunitario den caso ‘Kini Kini’

Dialuna mainta hues a dicta sentencia den caso conoci contra Nelson “Speed” Andrade y Marko Espinoza, den e caso conoci como ‘Kinikini’. Nan a wordo acusa di a comete heling intencional, (e hecho di kita, bende of tramita algo cu a wordo haya illegalmente) y malversacion intencional di un portofoon di polis. Tambe nan ta wordo acusa di a skucha informacion di polis y retransmiti esaki pa otronan tambe skucha. Pa esaki huez a haya cu a keda legalmente proba cu tanto Andrade como Espinoza a wordo haya culpabel di e actonan ya menciona.

Pa esaki a sentencia ambos persona conforme e peticion di fiscal, cu ta trabou comunitario pa ambos, esta 240 ora pa Andrade y 180 pa Espinoza. Si ambos no cumpli cu e sentencia, tin castigo di prison di 120 y 90 dia respectivamente. Ambos tin 14 dia pa apela nan sentencia. Solamente Espinoza tabata presente den corte pa skucha su sentencia, ya cu segun abogado mr. Schepers, tanto Andrade como su abogado, mr. Chris Lejuez, ambos ta actualmente den exterior.

CASO KINIKINI

Ministerio Publico a pidi castigo di 180 y 240 hora di trabou comunitario respectivamente pa periodistanan Espinoza y Andrade y 240 ora pa agente policial Rasmijn, den e caso di portofoon di polis, conoci como caso Kini Kini dialuna mainta. Ta trata di e caso unda cu e polis ta sospecha di a malversa un portafoon di polis y e periodistanan di a usa e portafoon pa ricibi noticia di polis.

Despues cu Ministerio Publico a presenta e cargonan contra e respectivo sospechosonan, Huez a confronta e sospechosonan cu nan respectivo cargonan. Entre otro a confronta e polis Rasmijn con bin nunca a raporta e radio perdi. Segun e polis, e radio no tabata perdi, pero tabata ora cu e charger di radio di un di su coleganan a perde, a cuminsa busca esey y a bin nota cu di dje tambe tabata perdi. A confronta e sospechosonan cu e hecho cu tin informacion via e GPS (Global Positioning System) di e radio, cu ta ubica esaki na cierto sitionan riba diferente fecha. Hunto cu declaracionan di un di e sospechosonan (e periodista Espinoza), Fiscal ta haya comproba cu e radio tabata den poder di e sospechosonan, y cu e confesion di Espinoza ta confirma e informacion di e GPS pa loke ta localidad di e portafoon y e charger.

POLIS

E polis a desmenti rotundamente cu el a duna un periodista su radio, y cu e informacion di GPS no ta cuadra cu realidad. El a sigura huez cu for di momento cu el a haya e radio (december 2015), cu e tabatin e radio te na momento cu esey a wordo entrega bek na 2018. E ta haya hopi straño cu e GPS ta marca e loke cu OM ta sigura. Loke no a yuda Rasmijn, ta e confesion di Espinoza, cu a confirma cu e radio tabata den su poder, y cu riba orden ‘di mi hefe Speed’, e radio a wordo duna bek na Rasmijn, y cu Rasmijn a ricibi e radio bek. Algo cu e polis a desmenti. Andrade di otro banda, tambe ta desmenti di tabatin radio den su poder y cu e unico cos cu ta berdad ta cu e conoce Rasmijn, y cu nan ta amigo. Agente policial Kenneth Rasmijn a keda sentencia pa huez dialuna mainta na 240 ora di trabou comunitario. Huez a haya proba cu Rasmijn a comete actonan castigabel pa ley, entre nan malversacion di un portofoon di polis. Segun huez, Rasmijn a malusa su poder di polis pa comete e acto aki, creando asina un mancha riba cuerpo di polis y atachando e integridad di e cuerpo. Ademas, Rasmijn tin un function particular di ehempel, y cu su comportacion, a viola e posicion aki. A mustra cu di un agente policial, ta spera integridad, pa cu e cuerpo y e comunidad. Ambos a wordo viola awor. Teniendo en cuenta e circumstancianan di Rasmijn, y e hecho cu cuerpo policial ta pensa di kita e polis for di trabou, huez a sigui e sugerencia di fiscal, y a sentencia e polis na 240 ora di trabou comunitario, y si e no cumpli, e ta sinta 120 dia den prison, kitando e tempo di aresto preventivo.

