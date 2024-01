Un mama ta den panico debi e tin 4 dia caba sin tende y mira su dos jiu cu no a regresa cas mas. Tanto Brandon Guanipa Blanco naci 5 di december 2009 y Julliene Guanipa Blanco naci 7 di april 2008 tin dias sin regresa cas. Mayor a haci denuncia na autoridad caba. E mama ta pasando den un dolor cu no ta hayando contacto cu e yiunan mes y ta pidi esnan cu sa por informa polis of 5663265