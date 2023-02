Diamars anochi dos mucha homber cu no lo tabatin nada di haci y cu lo kier a wak posiblemente show polis cu sirena y luz a hayanan mes den problema serio.

Varios unidad policial a keda dirigi cu urgencia pa un yamada di pelea cu bringamento patras di wendy’s na Palm Beach segun prome informacion, e patruyanan a yega lihe y no a topa cu nada a cuminsa busca rond sin ningun resultado.



Un patruya a topa cu dos hoben actuando sospechoso den cayanan di Palm Beach y a paranan pa un control, ora cu a yama e number cu a yama un di nan telefon a ring y aki asina a constata cu nan a haci joke cu polis. A bay over pa detene ambos pa haci yamada falso y joke cu autoridad y tin consecuencia.