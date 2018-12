Dos hungado Venezolano di Grandes Ligas ta fayece den accident di trafico

CARACAS (AP) — E ex grandes liganan Venezolano Luis Valbuena y Jose Castillo a fayece den un accidente di trafico riba un caminda di e centro di Venezuela. Esaki ta despues di cu nan a caba di hunga un partido di e liga local.

Valbuena, di 33 aña, y Castillo, di 37 aña, a muri diabierna den oranan di marduga ora cu e auto den cual nan tabata biahando pa e ciudad central di Barquisimeto, segun e ekipo di Cardenales de Lara, e ekipo den cual nan tabata milita den e campeonato profesional.

Door di e impacto, ambos beisbolista a sali for di e auto y a fayece na e luga, según un funcionario policial a informa na the Associated Press y a pidi pa no wordo identifica ya cu e no ta autorisa pa duna declaracionnan.

Autoridadnan no a bisa kico exactamente a sosode, aunke medionan local a informa cu e incidente a tuma luga ora cu e chauffeur di e auto a purba, sin éxito, di evita un piedra cu a wordo poni riba e caminda pa supuesto delincuentenan y a perde control di e vehiculo, cu a bolter. E otro dos ocupantenan di e auto a sobrevivi, entre nan e antesalista di Cardenales Carlos Rivero, cu a sufri lesionnan na su curpa. El a wordo transporta hunto cu e chauffeur pa un centro di salud na Barquisimeto.

“Nos ta bibando un tragedia horibel”, Cardenales a bisa den un tweet, ora di a anuncia e fayecimento di e dos hungadonan aki, cu a causa conmocion den e pais y varios reaccion di condolencia ariba rednan social.

Veterano d 11 temporada den Major League, Valbuena a bati pa.199 cu nuebe homerun y 33 impulsa den 96 wega hunga e aña aki cu Los Angeles Angels, cu a retir’e for di nan rooster di dia 7 di augustus.

“Mi lo haya falta di e combersacionnan, e sonrisa, e amor berdadero pa cu su compañeronan y di mes, su manera di bati”, e manager di Houston Astros, AJ Hinch, a bisa den un comunicado a difundi pa e ekipo. “E tabata un persona stima, sea e tabata cu nos ekipo of cu e ekipo rival cu nos tabata tin nos dilanti riba e tereno.

Valbuena a bati pa .226 cu 114 homerun den 11 temporada den Major League Baseball cu Angels, Seattle, Cleveland, Chicago Cubs y Houston Astros.

“Luis semper tabata tin un smile ariba su cara y tabata un di e hungadonan mas felis den baseball”, e gerente general di Astros, Jeff Luhnow a bisa. “E tabata trece alegria cerca su compañeronan y a nos fanaticonan. El a yuda nos frankisia dal un buelta na 2015 y a laga hopi recuerdo atrás cu nos ta balora”.

Castillo a hunga cinco temporada cu Pittsburgh, San Francisco y Houston. El a registra un promedio di .254 cu 39 homerun.

