Dos homber ta core bay for di cas di dama cu a grita pa ayudo

Central di Polis ta manda un patruya di noord pa un adres na Salinja Cerca, pa un señora cu tabata grita pa ayudo. Na e sitio, polisnan ta ripara cu e porta di sala no tabata na lock. Pero paden di e cas tabata full scur. En bista di cu e adres ta un luga caminda cu drogadictonan ta frecuenta, polisnan a drenta den e cas. Paden tabata tin dos homber cu a core bay ora cu nan a wak polis. Pa siguridad nan a saca nan arma y a yama pa refuerso. Pa nan propio siguridad a dicidi di no bay tras di e dos hombernan aki. Ora cu refuerso a yega, a dicidi di haci un control den e cas. A topa cu dos homber di habla Spaño ariba e di dos piso. Tambe tabata tin un muhe Mericano, J.R. El a bisa cu enberdad e tabata esun cu a grita, mirando cu su dos pitbullnan tabata bringa cu otro. Riba e pregunta e pakico e dos hombernan a core bay, J.R. no por a contesta. Central di Polis a wordo poni na altura. E descripcion di e dos hombernan ta : color cla, habla Spaño, posiblemente Venezolano.

Comments

comments