En conexion cu un investigacion andando pa Unit Narcotica, diahuebs a tuma lugar un entrada hudicial den e bario di Jucuri y a detene un hende homber Colombiano di incial O.D.T.J. di 35 aña di edad. E investigacion a sigi su curso y awemainta trempan a tene un otro entrada hudicial den rancho enconexion cu e mesun caso. Akinan a detene un hende homber cu inicialnan J.J.M.G di 41 aña di edad. Na e sitio a haña un cantidad grandi di cocaina, marihuana y piedra. Tur esakinan a wordo tuma den beslag pa mas investigacion. E investigacion ta basa riba sospecho di exportacion di droga pa exterior. NO ta descarta mas detencion y entrada hudicial pa Unit Narcotica. Unit Narcotica ta un unidad di Cuerpo Policial Aruba cu oficialmente a wordo lanta 1 augustus 2023. E unidad ta investiga tur loke ta bendemento di droga for di casnan, ariba caya, delivery, plataforma social y hasta area di hotelnan. Tambe e unidad ta investiga tur droga cu wordo intercepta pa Douane, US Customs na aeropuerto, door di ambtenaarnan di KIA y tambe tur droga encontra durante cualkier control policial. Pa Cuerpo Policial Aruba por resolve mas caso cooperacion y informacion di pueblo di Aruba ta hopi importante, pesey nos ta pidi si bo tin cualkier informacion yama nos tiplijn di Polis cu ta: 11141. Nos ta garantisa cu bo ta keda anonimo.