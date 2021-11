Polisnan a keda mobilisa diasabra marduga pa club 809 den Wilhelminastraat pa un pelea bayendo for di man y momento cu polis tabata presente a constata cu dos homber a keda saca for di e club. E hombernan bou influencia no a gusta cu nan a keda saca y a dal e bouncer cu boter den cabes y aki cos a hay for di man. Ambos homber a keda deteni y hiba warda di Polis.

