Unit Narcotica hunto cu personalnan di Douane trahando estrechamente cu otro pa algun siman riba un caso grandi di bendemento di droga na turista den e areanan di hotel.

Recientemente a haci diferente detencion. Un turista a wordo deteni biniendo for di New York siman pasa. Ta trata di e homber cu inicialnan P.J.G. di nacionalidad mericano di 43 aña di edad. E team investigativo tabata tin indicacion fuerte cu ta trata di un banda criminal trahando hunto for di diferente pais.

Investigacion a sigui y Unit Narcotica a haci otro detencion diasabra marduga y ta detene e homber di inicialnan F.S.G.G. di 41 aña di edad naci na Jamaica.

Durante e detencionnan a haña un cantidad grandi di droga. No ta descarta cu tin mas detencion na caminda.