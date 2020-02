Dialuna pasa di 12 or marduga polis di Playa patruyando riba caya banda di on the rock cafe a tuma nota di dos homber papia spaño basta burachi riba caminda na e luznan di trafico di Wilhelminastraat, a bay atende cu nan pero nan no ta reacciona y a cuminsa bira agresivo cu e polisnan. Mes ora a detene ambos homber y dog catcher a buscanan y a keda transporta pa warda.

