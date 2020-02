Dos homber basta bebi y fastioso deteni na airport

Diaranson merdia no tabata tin trankilidad ta reina den Airport, debi cu dos homber bou influencia di alcohol tabata causa molester gritamento etc y na mas cu un ocasion a papia pa nan trankilisa pero nada. Nan no por a subi e avion den e forma cu nan tabata no por a laganan subi avion pa despues durante vuelo nan causa algo pio. E hombernan basta bebi no tabata ni coopera cu autoridad y asina a detenenan y dog catcher a presenta merdia na airport y bay cu nan warda pa sososega e curpa y despues nan sali y busca vuelo siguiente dia bek pa nan destinacion.

