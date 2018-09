Dos homber arma a atraca na Ritz Savaneta

Dialuna den careda di 11:05 anochi central di polis ta haya un yamada cu un atraco lo a caba di tuma luga na Ritz Savaneta. Patruyanan di biaha ta keda manda pa e sitio rapidamente. Na yegada di e prome unidad ta haya infomr for di e trahadonan cu un rato pasa dos homber cara tapa y cu arma di candela a drenta e luga via patras y atracanan.

E personanan ta papia bon papiamento, nan a menasa e trahadonan cu un arma di candela y bay cu e benta di dia cu ta por lo menos 1200 florin y a bay cu un celelular . Despues di a atraca nan a subi un kia picanto shinishi direccion pariba. E unidadnan policial riba caya a cuminsa cu un buskeda. Te na e momentonan aki no a topa cu e dos sospechosonan. Atraco team tambe a presenta pa tuma e caso over for di polisnan y sigui cu e investigacion. Polis tecnico a yega pa haci su investigacion y tuma evidencia y personal di slachtofferhulp a presenta pa papia cu e personalnan trauma.

Cuerpo Policial ta pidi un biaha mas ken cu por a wak algo of sa algo jama e tiplijn di polis cu cu ta 11141.

