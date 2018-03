Diasabra den careda di 12 or merdia polisnan a keda manda cu urgencia dilanti bachue na Tanki Leendert pa un bringamento formal. Na e sitio polisnan ta topa cu un homber herida y a informa autoridad cu e homber cu ta ex di su pareha unda discusion a start y e homber a manda otro cu bloki, boter y piedra den esaki un di e hombernan a keda herida. Esaki ta debi na problema cu e ex homber ta blo dal su yiu homber tur ora y e mucha ta bisa e tata y e tata a cansa y aki reclamamento a tuma luga.

Comments

comments