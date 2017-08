Dos hobencita ta hinca baby den frigidaire y ta filma esaki

MASSACHUSETTS, Merca- Dos teenager Mericano, durante cu nan tabata babysit a dicidi di hinca e baby den e frigidaire y cera esaki. Polisnan a interveni despues di a wak esaki ariba rednan social.

Un di e teenagernan ta prima di e baby. E prima hunto cu su amiga tabata un rato nan so cu e baby, mientras cu e mama di e criatura tabata dal un baño den un hotel den e estado Mericano di Massachusetts. Un di e mucha muhenan a pasa man cu e baby cu no tabata kier a stop di yora y a pon’e den frigidair. E otro a cuminsa filma pa despues post esakinan ariba Snapchat.

Riba e video por wak con e mucha muhe ta habri e frigidiare, ta pone e baby cu tabata yora den dje. Asina cu nan habri e frigidaire, por skucha con e baby no sa kico ta pasando y ta yora mas duro ainda.

Mama di e criatura ta rabia, pero e ta mustra comprension pa e muchanan door cu nan ta jong. Aunke cu e no kier pa e hobencitanan aki yega cerca mas di su baby, e ta pensa cu e ta un joke cu a bay for di man. “Mi sa cu nunca nan lo a haci mi yiu muhe daño y cu esey no tabata su intencion. Mi ta kere cu tabata un joke di mal gusto, un estupides.

E hobencitanan a wordo deteni y nan lo mester bin dilanti Corte Hubenil.

Fuente: http://www.telegraaf.nl/buitenland