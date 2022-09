Diasabra anochi patruya a topa cu un brommer cu dos homber riba dje pero un di nan no tabatin helm y a bay pa controla esaki wak si e documentonan ta na ordo. Pero esun tras di stuur a cuminsa core y no kier a para pa e señal di Polis y aki a core nan tras un rato. Nan a intenta di huy y dilanti sherif nan a dal abou. Aki polisnan a bay over na detene ambos hoben y a tuma e brommer den beslag.