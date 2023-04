Diasabra den careda di 2’or polisnan a haya yamada cu tin movecion di hende den warda di Balashi di biaha a mobilisa cantidad di patruya y asina a rondona e edificio for di tur skina. Via di camara a mira e sosopechosonan y tambe a capta momento con nan tabata kier a horta un scooter pa purba di pasa esaki via di trapi pa pasa over di cura. Pero nan lo a sinti cayente ta biniendo den nan direccion, y aki e dos hobennan a bula cura di biaha y purba sconde.



Un patruya a topa cu un homber di edad canando dilanti di web direccion pabou y di biaha a para e homber pa un control, algun meter leu di e sospechoso K9 unit ta haci control rond di un auto sospechoso den mondi y aki ta gara dos hoben scondi pega band’i otro. Polisnan ta canta bingo debi cu e dos hoben aki ta cuadra cu loke a mira riba camara.

Asina a bay over na detenenan y a notifica JZP pa presenta na warda pa interogacion di biaha debi cu ambos ta bou 18 aña. Tur tres sospechoso a keda deteni.