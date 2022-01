Diabierna pasa di 10:30 anochi den e parkeerplaats di sopranos den area di hotel security a saca dos persona cu tabata den un kia rio blanco, e hendenan aki no a gusta cu nan a keda saca for di e parkeerplaats y a baha for di e auto cuminsa na agredi e security. Nan a pasa man pa stoel y asina bringa cu e persona. Polisnan a yega di biaha y asina bay over na detencion di e agresor.

Comments

comments