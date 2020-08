Dos empleado di oficina na Aruba Bank Hato a test positivo pa COVID-19

Anuncio Importante

Dos (2) empleado di oficina na Aruba Bank N.V. na Hato a test positivo pa e virus di COVID-19. E empleadonan na e momentonan aki ta den isolacion y a cera e luga afecta pa un limpieza profundo.

Nos ta sigui e direccionnan recomenda di Directie Volksgezondheid (DVG) y otro autoridadnan di salud publico pa desinfecta e espacio y e areanan comun.

Mientrastanto nos a identifica y a notifica esnan cu tabata den contacto cercano cu e empleadonan pa duna nan mas informacion riba e pasonan pa wordo tuma y a instrui pa nan keda den cuarentena pa (diescuater) 14 dia.

Aruba Bank ta sigui mantene uso di “mondkapje” obligatorio den tur sucursal y demas medidanan preventivo, manera distanciamento social y cantidad di persona limita den sucursal y oficina.

Tur nos ATM’s, Smart Deposit Machines y Night Depositories lo ta operacional manera custumber. Nos ta sigui brinda servicio na nos clientenan via nos Contact Center (527- 7777) (di 8:00 am te cu 6:30 pm) y via nos website (www.arubabank.com)

Nos ta urgi nos clientenan pa uza e servicionan disponibel via Aruba Bank Online, Aruba Bank App, Video Banking, ATM’s, servicionan via Drive Thru, Night Depositories y areanan di Self-Service.

Nos ta desea nos empleadonan tur cos bon pa un recuperacion completo y rapido y nos a ofrece nos sosten na e empleadonan y famia.

Bishita nos na www.arubabank.com/corona-news pa mas informacion y update frecuente.

