Diahuebs den oranan tempran Unit Narcotica a haci un entreda hudicial na un percela na Sabanilla Abou. Durante e entrada hudicial a detene dos hende homber. Un di 22 aña y e otro di 23 aña di edad. Tur dos naci na Aruba y fam di inicial F. Durante e action a haya un plantacion di mas cu 200 mata di marihuana. Tambe a confisca cantidad grandi di marihuana cla pa bende. Pa e accion aki a haci uzo di polis uniforma di Noord y Santa Cruz, K9-unit, Flex Team y RRT. Cuerpo Policial ta keda haci un apelacion pa esun cu sa of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.