Dos detencion pa violacion di ley di droga incluyendo intento di soborno di un agente policial

Cuerpo Policial su Flex-Team durante di e siman di dia 12 pa 18 di november a sigui cu su controlnan regular riba vehiculo como tambe den barionan y cayanan specifico unda cu e rol preventivo di e team aki un biaha mas a resalta.

Flex-Team a patruya den areanan cu tin retonan cu aglomeracion di persona manera Manuelito’s. Circle-K, Hotel Baccarat, e casnan di pueblo di Noord, Madiki, Sero Patrishi y Eagle Beach. Na Eagle Beach ta semper controla adicionalmente pa cu tocamento di musica demasiado duro. E parkeerplaats di The Village tambe ta wordo controla pa check pa hobennan cu ta para bebe for di auto, si polis tin cualkier sospecho cu tin algo ilegal tumando luga nan ta listra nan y/of nan auto.

Negoshinan manera Lekker, De Olde Molen y Cas Casuela ta wordo controla pa percura pa nan mantene na e orarionan stipula den ley, y cu nan ta cera na tempo y pa no keda clientenan aglomera of para den e parkeerplaats.

Detencion E. en G. relaciona cu violacion di ley di droga (LVM)

Durante un di e controlnan, unda cu a detene dos persona pa droga, agente di Flexteam a haya su mes confronta cu un situacion cu nos tin cu bisa cu el a test su mes. Tabata riba e parkinglot di The Village, ora cu nan a topa cu tres persona para banda di un Suzuki Vitara color oranje. Nan a mira un di e personanan tabata para cu su mokete robes cera manera cos cu e tabata tin algo wanta. Ora cu el a mira auto di polis, di biaha el a hinca su mokete den su saco robes di carson y despues a saca su man bek pafo.

A lanta sospecho cu e persona aki tabata tin droga scondi den su carson. Mirando esaki a dicidi di bay controla. Yegando cerca dje, e Polisnan a haya holo di marihuana. E porta di chauffeur di e auto tabata habri. Cu un flashlight, e agente a mira cu patras di e sienta di e chauffeur tabata tin un bong.

A base di esaki, a bay rista na paña di e sospechosonan y riba esun cu a hinca su mokete den su saco robes, a bin haya dos puchi chikito di marihuana. Esaki a wordo confisca pa investigacion.

Den cuadro di esaki, a detene E, naci na Albania, kende ta un studiante. Na dado momento el a bisa e Polis cu e ta cla cu su estudio y e no kier daña esaki. Cu e tin placa y e por regla esey pa asina nan lag’e den libertad pa asina e no mester bay Warda di Polis. Mirando esaki, a bisa E. cu e tabata bezig cu intento di soborno y esaki tambe ta castigabel pa ley. El a indica cu el a haya e droga di un tal G. Den cuadro di esaki, a detene G. naci na Aruba y a hib’e warda.

Detencion M.M. relaciona cu buracheria publico

Riab 18 di november 2018, pa mas o menos 4 or y 20 di marduga, durante un patruya di rutina den bicindario di Pro Cathedral San Fransisco di Asis na Irausquinplein polisnan a tuma nota di un homber desconoci drumi den e matanan. Relaciona cu esaki, polisnan a yega cerca pa lant’e for di soño. E tabata hole puro alcohol. El a resulta di ta e homber M.M. naci na Peru (1970), cu a wordo deteni pa su siguridad y di otro presonanan. M. a wordo transporta pa Warda di Shaba unda el a haya un cuarto gratis pa pasa su buracheria.

Spotcheck control:

Varios auto a wordo controla y a confisca cantidadnan chikito di marihuana, sakitonan di cocaina, algun piedra, sker, cuchiu, machine di mula marihuana.

Resumen di siman (siman 46, periodo 12 te cu 18 di november 2018)

Un total di 120 control

Tabata tin 3 detencion

Dos ( 2 ) relaciona cu violacion di ley di droga (L.V.M.)

Uno ( 1 ) relaciona cu buracheria publico

