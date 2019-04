Dos dama deteni pa lanta contra polis

Central di Polis ta manda un patruya na altura di Phoenix Hotel na Baranca Plata pa un paar di persona burachi. Na e sitio polisnan ta haya un Honda CR-V color shinishi, cu tabata cla pa bay for di e sitio aki. Personanan cu tabata campando den bisindario a bisa polis cu e personanan den e Honda a yega eynan y a pidi si nan por para nan auto eynan. Pero despues nan a cuminsa toca musica duro. Ora a bay papia cu e personanan aki, esakinan a cuminsa haci fastioso. P’esey a yama polis pa nan. Y enberdad, tur cuater tabata bou di influencia di alcohol. E chauffeur a haya un prohibicion di core auto. E otro tres damanan den e auto a cuminsa lanta contra polis y na mas di un ocasion a pidinan pa bay for di e sitio. Na prome instante nan no kier a haci caso. Despues nan a cana bay pabao. Pero ora cu e patruya a bandona e sitio, e tres damanan aki a bin bek y cuminsa molestia esunnan cu tabata campando. En conexion cu esaki a bay over na detencion di e dos damanan B. y V., pa mas o menos 19.50I. Nan a wordo transporta pa warda di Strandpolitie y a nan a bin dilanti di Fiscal Auxiliar. Esaki a duna ordo pa detencion y e dos damanan aki a wordo transporta pa warda di polis di Santa Cruz. Centrale Post a wordo poni na altura.

