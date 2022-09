Diadomingo e barco di auto a yega Aruba y a mara na waf di Oranjestad, den e cargacion aki tabatin dos crash truck marca E-One cu ta destina pa Brandweer Aruba, cu ta e crash trucknan pa Airport.

Ora a kere esaki ta otro truck nobo pa haci show cune tabata dos truck segunda mano, ni start e no tabata kier a start, casi e personalnan cu ta traha riba waf a hayanan ta yama brandweer pa bin cu pif paf pa yuda cende e crash trucknan aki cu a bin for di Schiphol cu a costa Aruba riba 500.000 florin un presion a bin di e presidente di sindicato cu tur hende sa ta kende, unda a presiona e tempo ey e ex minister di husticia sr Bikker hunto cu J. di airport.

Crashtender wagi wagi di 2002 cu a ser busca pa Aruba cu ta trucknan cu a sali for di funcion na Schiphol.

E pregunta ta pa cuanto tempo nan lo ta den uso. A para e trucknan aki pabou na Waf a lucha pa start y core cune. Pabien Aruba cu bo dos trucknan cu a sali for di funcion desde Hulanda esaki ta e supuesto logro di e sindicato cu ta haciendo tur cos bruha den e cuerpo.

Unda ultimo tempo un sin fin di Dienstmededeiling ta saliendo den pura pa yena cupo pa esnan cu ta rond di e sindicato hayando faboritismo mientras cu ta den les y no ni sa si nan ta logra nan les pero kier core hinca hende den puesto y tur esaki cu apoyo di mandatario.