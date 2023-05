Danki na e acuerdo di cooperacion firma dia 10 di november 2022 entre Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) y Horacio Oduber Hospital Aruba (HOH) a eherce un bes mas exitosamente algun operacion aki den nos hospital. Operacionnan cual normalmente e pashent mester bay den exterior. E cooperacion entre HOH hunto cu UMCU ta particularmente cu e grupo di neurocirugia general, y awo tambe e specialisacion di cirugia ortopedico di UMCU tabata envolvi pa nos por brinda calidad di cuido.

Hospital ta orguyoso!

Director di HOH, esta Jacco Vroegop ta orguyoso di su HOH team, mirando cu nan a bolbe demostra di tin hopi conocemento durante e operacion. Pa di tres biaha a ricibi un ekipo for di Hulanda pa realisa operacion na Aruba y alabes mira pashentnan durante consulta na policlinica. “E dos ciruhanonan cu a bini e biaha aki ta guru na Europa y Hulanda y pa por tabatin nan aki na Aruba ta algo unico y positivo. Hasta pashentnan di Boneiro a bini cerca nos na HOH pa consulta. Na Hulanda mester warda por lo menos dos aña y mey pa wordo opera door di un di e ciruhano nan aki. “Porta te hasta ta tempo pa nos trece pashentnan di Hulanda na Aruba pa operacion,” segun Vroegop.

Operacion exitoso

Dr. Nizar Moayeri, neurociruhano, a duna di conoce cu desde cu UMCU y HOH a yega na un acuerdo, awo ta posibel pa nan bin HOH pa realisa operacion di neurocirugia. “Ta purba haci esaki di e manera mas eficiente posibel pero tambe mas comodo pe pashent”, asina dr. Moayeri ta conta. E pashent lo

mester a pasa den un proceso largo si a opta pa opera nan afo. Y awo danki na e tremendo teamwork entre HOH y UMCU a logra pa opera nan exitosamente aki na Aruba mes na nan cas. Conhuntamente cu dr. Sander Muijs, ciruhano ortopedico na UMCU a realisa operacion di lomba. Pashentnan cu anteriormente a opera caba den exterior y ainda tabata sufri di hopi dolor di lomba y dolor di pia. Por ehempel cerca un pashent nos a kita e schroef cu ya tabata den su lomba y a pone schroef nobo y alabes traha hopi espacio pa e nervionan pa asina e dolor bira menos. Un operacion tecnicamente hopi complica, mirando cu ya e tin operacion haci den pasado y esaki ta pone cu e chens riba complicacion ta mas halto. Nos ta contento paso te awo e operacionnan tabata exitoso y no a haya ningun complicacion.

E combinacion perfecto

Dr. Sander Muijs, ciruhano ortopedico, ta splica cu un operacion asina ta dura entre un pa cuater ora. Siguramente pa e famia e ta un alivio di por compaña nan ser keri aki na Aruba mes,” dr. Muijs ta menciona. Dr. Moayeri y dr. Muijs ta custumbra di traha hunto den sala di operacion na Hulanda. E combinacion di experencia mutuo y estudio ta haci cu por eherce e operacion di un forma exitoso. Desde cu nos a cuminsa traha conhuntamente cu HOH a ricibi unicamente reaccion positivo y e ayudo necesario pa nos logra nos meta. “Tin hopi hende experto na e hospital aki”, dr. Moayeri a expresa. Lo tabata imposibel pa realisa tipo di operacion di e grado aki sin e experticio cu HOH ta conta cu n’e. E instalacion- y ekiponan cu HOH ta dispone di dje a surpasa mi expectativanan”, dr. Muijs a expresa.

Elevando conocemento

Charles van Heningen, assistent den sala di operacion durante e operacionnan conduci pe neurociruhano y ciruhano ortopedico di UMCU, a conta cu den su totalidad nan tabata bunita operacionnan. “Principalmente pasobra ta yuda e pashent di Aruba y tambe pasobra e parti basico cu tin awo a dal un paso mas padilanti. Hunto ta trahando exitosamente na fabor di e pashent di Aruba. Un parti di e instrumentonan ya HOH tabata conta cu nan caba den cas y alabes a trece algun material di afo”, Heningen ta conta.

Reaccion positivo

Dr. Gregory Laclé, neurociruhano na HOH, ta contento cu dr. Moayeri y dr. Muijs a bin Aruba pa duna un man. Door di haci e operacionnan aki na HOH, ta nifica cu 80% no mester bay afo mas, sino awo por keda Aruba y por opera aki mes. Ta keda algun pashent cu mester bay afo pa un of otro motibo, por ehempel paso logisticamente akinan e operacion no ta bay. Reaccionnan di e pashentnan ta super positivo mirando cu awo nan ta ricibi e ayudo “na cas mes” y den nan seno familiar. Y esaki ta conta tambe pa e parti di recuperacion.

“Ta parse mi interesante pa haci un investigacion si e lo ta algo pa de bes en cuando trece dr. Moayeri y dr. Muijs pa nan haci operacionnan cu pashentnan di Hulanda cerca nos na HOH,” segun Vroegop. Paso no por lubida cu e slogan di HOH semper ta keda valido pa un y tur, paso nos semper t’ey!