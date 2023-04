Diasabra den oranan di anochi riba lama na Barcadera a keda registra un accidente entre dos boto cu a laga full un famia den trauma y te hasta un menor di edad herida.

Tur cos a cuminsa unda un famia den e boto “Chloe” cu a sali for di e pier na Barcadera direccion pa rif, a ripara cu un boto yama “palo bieuw” tabata biniendo strit riba nan riba un velocidad. E personanan a cuminsa grita y duna e otro boto tur indicacion pero tabata envano. E boto a trot mas duro den nan direccion y aki ta impacta contra e boto cu tabatin 8 persona abordo, inclui 2 mucha un di 5 y otro di 13 aña di edad.

Un di e personanan a bula na awa y asina subi e otro boto y logra di paga e motor y a constata cu e coredo di boto tabata basta burachi.

E famianan cu otro boto a sali di biaha pa duna un man, y di biaha yamada di emergencia a keda manda via di e radio marina y kustwacht a keda dirigi cu urgencia p’e sitio. Ambulance tambe a keda solicita y a presenta na waf di Barcadera pa atende cu un di e muchanan cu a keda herida y tabatin mester di atencion medico na hospital.

Famia a keda desapunta di e situacion con tin persona bebi ta core boto y e sucedido aki por a bira algo mas grandi, y ta lamenta cu Kustwacht cu a presenta no a actua contra di e persona bebi cu a causa e accidente y un boto a zink.

Manera famia a aserca nos redaccion y kier a duna nan opinion di e sucedido serio aki.

“Al final e homber a sali pa bay su cas libermente cu su vaarbewijs cu no lo wordo kita. A wordo bisa cu e NO mester para responsable pa su acto. Manera un di nos a puntra e polis “simi bin cu un hende bente den lama anto mate, mino lo haya straf?” Polis a bise “no bo por bay libermente” NO TIN LEI PA RIBA LAMA”