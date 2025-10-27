Dialuna den oranan di atardi na e costa nort di Venezuela y e biaha aki tog basta cerca di Caracas dos avion militar B1B lancer bombers cu ta avion di guera cu ta bula basta lihe mes y ta carga bomnan, a haci poco show bulando basta cerca di e costa di Venezuela. Ultimo simannan caba diferente tipo di avion militar a bula y te hasta varios buelta ne costa nort di Venezuela, cu posibel show Maduro kico merca tin y of pest e pasenshi di Maduro pa wak kende te prome pa los misil pa asina un guera cuminsa den Caribe.

A observa ni 1 pero 2 di e avion militarnan aki cu ta bula basta lihe y a sali den dia foi Merca na Grand Forks a bula na 22.800 pia di haltura full bandi Venezeula purba pasa cerca di Caracas porta pa spanta balente di Maduro y asina a continua nan Vuelo.

Trump USA a laga bula varios boto caba cu segun merca ta botonan cu ta sali carga cu droga cu ta sali foi Venezuela pasa caribe y asina bay Merca.

Ta spera cu un guera no cuminsa sino e area di Caribe y pio nos di islandn ABC lo bay ta areanan cu Merca y otro parti mundo lo pone zona di no biaha pa sigurdad y esaki lo bay afecta economia di Aruba completo debi cu nos ta biba di e forsa di turismo.