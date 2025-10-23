Dos bombarder B-1B di Forsa Aereo di Merca a bula un mision di entrenamento riba Laman Caribe diahuebs, marcando e di dos biaha den un siman cu bombarderonan mericano di largo alcanse a bula riba e region.

E dos bombarderonan Mericano a lanta vuelo for di e base aereo Dyess na Texas y a dirigi nan mes pa Caribe unda nan a realisa operacionnan extenso di vuelo den espacio aereo internacional, segun e fuentenan.

E despeguenan for di e base di e bombarderonan tambe a wordo sigui pa entusiastanan di aviacion usando software comersialmente disponibel pa sigui e avionnan cu inicialmente tabatin nan transpondernan activa.

Un di e fuentenan a caracterisa e vuelonan di diahuebs como un otro demostracion di forsa similar na esun di siman pasa den cual tres bombarder B-52 a bula for di nan base na Louisiana y operacionnan a bula mas o menos 90 miya noord di Venezuela.

E mision ey a wordo caracterisa oficialmente pa Forsa Aereo di Merca como un mision di entrenamento.

Actualmente tin 10.000 personal militar Mericano den Caribe como parti di e operacionnan ey incluyendo personal abordo di ocho barco di Marina mericano, 10 avion di guera F-35 desplega pa Puerto Rico, y avionnan di reconocemento incluyendo dronenan sin tripulacion Reaper.