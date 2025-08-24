Diadomingo merdia autoridad a keda informa cu net panort di e post di brandweer na Tanki Flip a sosode un accidente cu auto a bolter cay den e greppel, di biaha a despacha polis, ambulance y brandweer di biaha.
A constata cu un yaris biniendo di pabou a dal contra di un otro auto cu lo a bin den su banda. E kia rio por poco a cay den e greppel cu tin pazuid di caminda, un mama y e baby tabata envolvi den e accidente.
Den e yaris un hende homber tras di stuur. Dos unidad di ambulance y rapid responder a presenta pa atende cu tur hende. Bomberonan tambe a duna un man ne paramediconan di ambulance. Polis tabatin parti di e caminda cera te ora cu takelwagen a saca e kia rio pega.