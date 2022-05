Diaranson merdia na e crusada di Prof Lorentzstraat y Emmastraat ta sosode un accidente fuerte unda chauffeur di un kia no a duna preferencia dal basta duro den banda drechi di un nissan march.



Esaki a pasa den banda di chauffeur unda e seรฑora coriendo e march a resulta herida. Ambulance a presenta unda paramediconan a brinda asistencia na e victima. Polisnan tambe a presenta na e sitio y a cera e crusada pa evita autonan no pasa stroba personal di ambulance y polis di trafico haci nan trabou. Na final takelwagen a presenta pa kita e autonan for di riba caminda.

