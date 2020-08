Diamars atardi na e crusada di Palm Beach ta sosode un accidente entre dos auto pa falta di no duna preferencia. Manera ta conoci e luznan di trafico ta for di servicio y borchi ta conta e momento ey pero asina mes chauffeurnan no ta haci caso y ta hayanan mes envolvi den accidente. Aki un toyota corolla y un toyota vitz a dal den otro unda chauffeur ta calcula malo y probecha di tuma un chens. Daño material tabata considerabel y roadservice a tuma over e accidente.

