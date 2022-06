Diasbara marduga pariba di molen dilanti di ex house of cheng un acccidente fuerte a keda registra entre un kia sportage y un toyota yaris. Ambos auto a keda basta kibra mes te polis a cera e caminda pa evita trafico pasa. A notifica ambulance papresenta pa brinda asistencia medico na e victimanan. Na final takelwagen a presenta pa kita e autonan kibra for di riba caminda.