Diasabra atardi n’e crusada di Hospitalstraat Caya Roland Lacle y Van Leeuwenhoekstraat ta sosode un accidente cu impacto fuerte entre dos auto pa falta di no duna preferencia.



Polisnan di biaha a presenta rapidamente n’e sitio. A constata cu e chauffeur di e mazda a subi caminda dal den e toyota vitz, aki e sla tabata fuerte unda ambos auto a keda basta kibra y no tabata movibel mas. No tabatin ningun persona herida, pero e daño tabata basta.