Diadomingo anochi riba e caminda di Shaba net dilanti di do it center, un accidente entre dos auto a sosode momento cu un vitz a bay den banda contrario dal den un kia picanto cu tabata bayendo nort. E impacto alaga un dama levemente herida den e kia picanto.



Ambulance a presenta pa controla e victima. Polis di Noord tabatin e caminda cera un rato pa polis di trafico haci su investigacion y tuma dato. Na final takelwagen a kita e autonan kibra for di riba caminda.