Dos auto a dal den otro na Seroe Pita pa falta di preferencia

Riba e caminda di Seroe Pita diahuebs atardi a sosode un accidente entre dos auto pa falta di preferencia. Tanto personal di roadservice y polis di trafico tabata presente. A constata cu falta di preferencia a hunga un rol, pa basta tempo no tabata tin borchi riba e caminda aki y awor borchinan a aparece. E kia picanto tabata bin for di zuid direccion nort pa Tamarijn yegando e crusada e hyundai i10 ta subi su dilanti for di pariba y aki e vehiculonan a dal den otro. No tabata tin ningun persona herida pero daƱo material tabata considerabel.

Comments

comments