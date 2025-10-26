Diadomingo den careda di 2’or atardi autoridad a keda informa cu riba Arendstraat net pega cu e rotonde pa Belgiestraat a sosode un accidente fuerte y un di nan a bolter, di biaha a despacha, ambulance, polis y brandweer pe sitio. Na yegada di Polis ta topa cu un hyundai tucson riba su dak y hende herida aden.
Tambe un kia picanto dilanti entrada di un negoshi y basta kibra. Brandweer a duna un man na paramediconan pa atende cu e hendenan herida y pega den e tucson despues di a haya basta sla na curpa. E heridonan a keda transporta pa hospital. Polis di trafico a haci su investigacion pa determina kico a sosode.