Diasabra anochi riba caminda di Noord na altura di giselle dept store autoridad a keda informa cu lo tin un accidente cu hende herida y e persona ta purba di huy foi e sitio, di biaha a despacha patruyanan di trafico cu urgencia pe sitio. Na yegada di polisnan ta topa cu full un otro senario. A constata cu dos auto e spielnan a dal contra di otro, unda un chauffeur di un vehiculo a bay den banda contrario y dal den e otro. No tabatin ningun hende herida. E persona cu tabata core e auto lo a bandona e sitio na pia, Polis a bay buske pero no a topa cune banda di caminda.