Na e crusada di mondi fierno diadomingo anochi laat ta sosode un accidente unda pickup a subi e crusada y no a duna preferencia na un nissan march biniendo for di zuid. E impacto tabata basta fuerte cu a laga ambos auto kibra, un persona tabata sinti dolor na curpa pero no tabata desea ambulance. Polis a notifica pa DOW presenta debi na basta azeta riba caminda. Takelwagen a logra kita e autonan for di caminda.

