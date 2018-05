Diasabra den careda di 6:40 ta sosode un accidente unda cu por a wak cu e lus di trafico di Palm Beach no tabata traha, y esaki nifica cu tur chauffeur mester paga bon tino y sigui regla di borchi. Pero asina mes tin algun chauffeur no ta haci caso di esaki y no ta duna otro preferencia subi caminda y causa accidente. Tanto un lancer y un hyundai accent a keda basta kibra.

