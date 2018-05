Dos aña largo a traha duro pa por ricibi Freedom of the Seas

APA ta contento cu finalmente di por a ricibi pa prome biaha e barco Freedom of the Seas. Den e ultimo dos añanan nan a traha duro pa por ricibi e barco aki. Director Interino di APA, Sr. Humphrey Tromp cu e detayenan.

Esaki tabata un dia hopi spera unda cu a haci un esfuerso e ultimo temporada pa finalmente por ricibi na e barco di mas grandi den peso capacidad di 155 mil gross tonage cu 4500. Aunke e no ta barco cu capacidad di pasahero di mas grandi ya cu esaki ta ocupa pa Carnaval Vista cu a bin cu mas di 4865 pasahero a bordo, na augustus 2017. Pero den grandura y den peso si ta esun di mas grandi awor aki.

Tambe APA a haci compromiso cu e compania di linea crucero Royal Caribbean caminda cu ta bay drecha e canal preparando pa e yegada di e barconan mas grandi ainda cu ta e barco Oasis Class, cu Allure. Den preparacion pa esaki APA a cuminsa haci e canal limpi, tambe a haci inversionnan cuantioso den esey. A construi bolders mas grandi, cu mas di mas peso pa mara esaki. Por ultimo, a haci compra di fendersnan nobo pa pone pa cambia esunnan existente y na e containerkade cu no tabata tin, tambe ta bay pone.

APA ta keda drecha e infrastructura pa ora e momento cu nan ta pidi beurt pa por acomoda nan den e manera mas safe posibel. , anto den relacion cu e organisacion pa loke ta trata maneho cu inmigracion, duana, taxinan caminda y cu kisas ta bay tin mester di mas servicionan. Riba esaki director di APA ta splica cu ta trahando hopi estrecho cu ATA riba esaki. Tambe nan ta den constante combersacion cu tur e operadornan pa keda traha organisa.

Tambe a combersa cu e dunado di servicionan di cruceronan di auto independiente caminda cu mas mester keda organisa, anto e turista ta bay sinti’e den un luga mas safe, bon acomoda y regla, caminda e ta keda willing pa gasta mas. Si esaki no ta e caso y e turista no ta sinti su mes comodo ora e yega, sigur ta prefera bay bek den e barco y esaki ta loke APA no kier.

P’esey APA a sinta cu tur e operatorsnan y a haci e esfuerso cu ATA y Ministerio di Turismo pa trece e barconan na Aruba. Ta keda na encargo di tur e stakeholdersnan pa contribui na esey y pone e turista pone gasta mas hopi placa.

Pa ultimo mester tuma na cuenta cu tin hopi repeater tambe. Mester bin cu otro calidad di tours, siendo cu antes e turistanan tabata gusta sinta den bus wak e luga, pero awo nan kier siña di e luga, conoce e historia. nan kier experencia e luga y papia cu e persona, e feeling aki bo no ta haya via internet. Esaki ta algo nobo cu turismo di Aruba mester por ofrece, segun Sr. Humphrey Tromp, director interino di APA.

