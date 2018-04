Dor reaccion di Wyatt-Ras gobierno a pone placa bek pa ehecucion di plan di crisis social

Parlamentario Mervin Wyatt-Ras cu consternacion a lesa e e nota di cambio no. 2 cu gobierno di Aruba a entrega na parlamento durante tratamento di e presupuesto dia 23 di april 2018. Con straño e por zona gobierno despues di a pone 17 miyon disponibel paso nan a bisa cu tin un crisis social diripiente no tabatin crisis y a baha e suma di e plan social cu 5.6 miyon florin. Wyatt-Ras no por a kere loke el a mira y a duna su declaracion den prensa. Den e nota por lesa:

”De kosten voor 2018 van het Sociaal Crisisplan worden na her-allocatie geraamd op Afl. 11.639.7000 minder dan oorspronkelijk voor 2018 rekening meegehouden. Dit gezien de implementatie van het Sociaal Crisisplan in mei aanstaande van start gaat door de late vaststelling van de ontwerpbegroting 2018”. Aki gobierno ta admiti cu nan tabata laat. Veld social a kere cu ta bai haya 17 miyon florin pa traha cun’e y lo haya solamente 11.6 miyon pa aña 2018.

Danki na Mervin Wyatt-Ras su reaccion gobierno a sinti e candela bao di su pia y a core cambia e nota di cambio y pone e placa bek. Awe e parlamentarionan ta hari y chwercha pero ora tabatin mester nan no a ni ripara. Wyatt-Ras y su coleganan tabata cla pa presenta un amienda pa aloca e suma di 5.6 miyon bek. Pero gobierno a spanta y core cambia e nota y entrega mainta dia 24 di April. Ban ta serio, segun Wyatt-Ras net sector social. Con bo kier pa sostene un presupuesto unda no ta mira e seriedad pa anda cu cierto situacion.

E 17 miyon a djis wordo poni den e nota pa show, paso asina facil el a ser kita. Pero Wyatt-Ras na un forma skerpi a ripara esaki y gobierno a spanta y core cambia e nota. Wyatt-Ras la keda vigila e proceso aki.

Den e nota di cambio cu gobierno a entrega Parlamento pa loke ta trata e “Sociaal Crisisplan” tin skirbi cu e costonan pa 2018 a ser baha na 11.639.300. Esaki ta 5.692.700. menos cu a trese padilanti anteriormente. E motibo cu ta ser duna ta cu e plan lo ser ehecuta mas laat dor cu e presupuesto ta ser aproba laat.

