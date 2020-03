Doorprize di KLM gana na e Kiwanis Carnaval Masquerade Party a wordo otorga

Diabierna ultimo Kiwanis Club of Palm Beach hunto cu Sr. Danilo de Freytas, Sales Manager di KLM pa Dutch Caribbean, a entrega e doorprize di KLM ganá recien na e Kiwanis Carnaval Masquerade Party. Manera ta costumber pa varios aña, KLM ta contribui na Carnaval Masquerade Party pa medio di un premio cu ta ensera un round trip pa dos persona di Aruba pa Amsterdam. Kiwanis Club of Palm Beach ta masha agradecido mes na KLM cu ta contribui na communidad dor di yuda cu e doorprize pa hasi e fiesta aki aun mas grandi.

E ganadora di e doorprize di e aña aki a resulta den nomber di Sra. Natasja Gomez. KLM y Kiwanis Club di Palm Beach ta desea Sra. Gomez y su esposo un viahe placentero y pa disfruta di e roundtrip pa Amsterdam.

Riba e potret adhunto por mira e feliz ganadornan hunto cu Sr. De Freitas kende a otroga e premio. Sr. De Freytas a indica cu ta un orguyo pa KLM pa otroga e premio aki y asina aporta na un evento pa recauda fondo charitativo y di e forma aki duna sosten na nos communidad y especialmente muchanan den nescesidad. Sra. Gomez di su banda a expresa palabranan di gratitud na KLM pa e bunita gesto aki.

Kiwanis Club of Palm Beach ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion caritativa mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Pa mas informacion por bishita e website na www.kiwanispalmbeacharuba.com of nos facebook page na: www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba.

