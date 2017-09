Door di tipnan via telefoon ta hayando comerciante ta pagando belasting

Servicio di Impuesto ta hayando hopi tipsnan cu doño di trabou no ta pagando nan belasting pa cual ta pone cu mester tuma paso segun Sra. Meverly Romano di SIAD.

Departamento di Impuesto tin un team investigativo, cual ta e FIOT, Fiscale Inlichtingen en Opsporings Team. Nan ta trahando conhunto cu e Afpakteam di gobierno. FIOT pa e parti di belasting so nan ta atende cu tur e mensahenan cu ta drenta, di posibel doñonan di trabao, cu no ta cumpliendo y FIOT ta atend’e e casonan ey.

Mester imagina cu empleadonan cu ta bisa cu nan no ta sigur cu nan doño di trabao ta cumpliendo cu belasting. Nan ta kita loonbelasting, AOV/AWW y prima di AZV for di nan, pero nan no ta sigur cu nan doño ta draag af e primanan aki na Belasting.

Lastimamente si e trahado bin busca informacion, lastimamente Departamento di Impuesto no por duna informacion, ya cu nan tin nan secrecia di trabao. Loke si nan por haci ta di pasa e informacionnan na e FIOT y nan lo haci e investigacionnan necesario.

Y si tin motibo pa bay tras di e doño di trabao, nan lo haci’e ya cu FIOT ta hopi envolvi cu afpakteam y nan lo subi caya pa atende cu e doño di trabao aki.

Recomendacion cu Sra. Romano na nomber di Departamento di Impuesto ta pa e empleadonan duna na Departamento di Impuesto y puntra pa un persona cu ta traha den team di FIOT. Nan lo tuma tur e datonan y lo haci e investigacion interno. SI mester subi caya pa bay na e sitio di trabao nan lo haci’e y esaki lo sosode hunto cu e afpakteam. Ta depende e embergadura di e caso.

Si e empleado tin cierto preocupacion cu si e doño di trabao no ta local y esaki ta menasa di bay for di Aruba, e ora pasa e informacion aki na FIOT pa asina mas lihe Departamento di Impuesto por pone bista ariba e negoshinan aki. Por bay asina leu di para e persoan aki na Airport, si acaso cu e persona aki tin mal intencion di bandona nos isla, sin cumpli cu belasting y sin cumpli cu pais Aruba, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.