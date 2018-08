Door di secura nos damnan no tin mucho awa mas

Casi dos siman pasa Santa Rosa a sali afo y a tira un bista ariba e damnan den diferente bario, pa cual Sr. Randy Arends ta elabora mas.

Nan a pasa Tanki Leendert, Tanki Flip, Santa Crus pariba, San Nicolas Sabana Grandi y en berdad, e prome cu a sufri di secura caba ta esun di Cas Ariba. Ya caba no ta uzando e awa aki, paso e dam ta practicamente seco. E otro damnan tin un poco awa aden, manera Tanki Leendert, Tanki Flip, pero pa aki un luna e dam lo ta practicamente bashi. Mas abao bay, e awa ta bira salo y p’esey e chauffeurnan di trucknan tin un instrumento special unda cu nan ta midi y si e awa no ta bon, nan no por yen’e den e truck pa entrega na clientenan.

Diferente damnan na Aruba ta den un secura caba y Santa Rosa ta simplemente wardando un bon awasero y mientras tanto ta wak si mester haci e damnan aki limpi. Esaki a wordo haci 2 aña pasa y atrobe ta tene control pa cuminsa na haci limpi. Manera cu haya un awasero torencial, mas na fin di aña cu e damnan por catch mas awa posibel. E damnnan cu tin un poco di awa aden, esey Santa Rosa ta purba di parti e awa pa tur e agricultornan por haya. Den caso cu agricultornan pidi mas cu’n truck, ta parti esaki ya cu tur mester por haya un poco awa di parti di Santa Rosa.

Pa loke ta e posnan, ta esun di Savaneta so ta den funcion y p’esey Santa Rosa ta purba conscientisa esunnan cu ta bin coy awa, pa haci uzo di un tanki blanco so pa asina por tin mas di nos agricultornan por haya maske ta un baki di awa, segun Sr. Randy Arends, di Santa Rosa.

