Door di fout ariba fecha Arubus a manda print carchinan di 60+ di nobo

Durante e prome dianan cu Arubus ta renobando e carchinan di 60 plussernan, e carchinan berde, unda cu e fecha di caducacion lo mester tabata fin di maart 2019, pero esaki a bin fout. Sr. Sannin Daou, di Arubus ta splica.

E fecha corecto lo mester ta maart 2019. Arubus a tuma nota di esaki na ora y a manda print tur e carchinan nobo, cu e fecha nobo, maart 2019. Tur hende cu a renoba nan carchi prome cu 14 maart, e fecha cu a wordo programa tabata fout y esey a wordo poni 2018. Esey kiermen cu pa fin di luna, nan lo caduca atrobe.

Sr. Daou kier pa tur hende compronde cu e ta un fout di Arubus, pero nan lo haci tur cos pa haci esaki na un manera mas facil posibel pa cada persona. Locual nan a haci, ta segun nan ta mira, e movecion di e carchi, e actividad di e carchinan, ta manda esakinan na busstation Oranjestad of San Nicolas, pa nan por wordo busca. Si en caso tin duda unda e carchi ta, yama Arubus na 5230000 y duna e informacion di unda bo lo kier haya e carchi y Servicio di Arubus lo cumpli cun’e.

Mañan lo bay tin un asesor especial di Arubus cu ta bay entrega e carchinan na San Nicolas di 8 te cu 4 or di a tardi, y na playa mes tambe lo tin un persona encarga pa cu esaki y por buscanan y tur esun cu tin un balance na su acoutn di Arubus esaki lo keda wordo transferi na e carchi nobo.

Arubus a yama algun hende pa wak unda nan ta prefera, pero a ripara cu ta hopi dificil pa haya e hendenan na telefon. Hopi di nan ta traha y ta dificil pa contact cu nan durante dia.

A base di adres di cada hende, esun cu ta residencia na San Nicolas, nan ta mandanan busstation San Nicolas y esun cu ta residencia na Oranjestad, e carchi a wordo manda na busstation Oranjestad.

Lo tin un hende na busstation San Nicolas y Oranjestad cu lo por entrega e carchinan na nan doñonan. San Nicolas ta haci un extra ya cu tin basta hende di San Nicolas cu a renoba nan carchi den e luna di Maart.

Tur hende cu tin balans ariba nan carchi, nan no ta perde esaki y esaki lo wordo pasa automaticamente ariba e carchi. Si en caso cu e usuario no a busca e carchi nobo ainda, esaki lo duna señal di blacklist. E chauffeurnan a wordo instrui pa laga e persona subi bus, y administratie lo atende cu esaki sin niun problema, te ora cu e persona logra bin busca su carchi nobo.

Carchinan di 60 plus ta caduca na maart e aña aki y esun cu no a renoba nan carchi ainda, bin haci esaki mas pronto posibel na oficina principal di Arubus na Sabana Blanco. Cu 15 florin, e usario ta haya su carchi nobo sin problema, segun Sr. Sannin Daou di Arubus.

